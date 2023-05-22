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Украинский президент сравнил события в Артемовске с ядерным ударом США по Хиросиме.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала США виновными в произошедших событиях в Артемовске и Хиросиме. Так политик прокомментировала речь президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил эти два факта по масштабу.

«Молодец какой, ведь и то, и другое устроил Белый дом», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Трагедия в Хиросиме произошла 6 августа 1945 года. Американский бомбардировщик сбросил на город четырехтонную урановую бомбу «Малыш». Сколько людей погибло от взрывной волны и сколько затем от радиации, до сих пор точно не установлено. По некоторым данным, число жертв — более 324 тысяч.

Бои за Артемовск начались после того, как президент России Владимир Путин объявил старт специальной военной операции по защите Донбасса. Тогда главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередной атаки киевского режима на линиях соприкосновения. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент еще самопровозглашенным республикам военную поддержку.

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