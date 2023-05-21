Фото: 5-tv.ru

Следующие семь дней обещают быть продуктивными, но довольно эмоциональными.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Активная, продуктивная и довольно эмоциональная неделя нам предстоит. Энергии месяца Огненной Змеи в самом разгаре, и уже сейчас можно точно понять, насколько вам лично благоприятна энергия Инь Огня, что правит в этом месяце.

Если последние пару недель вы на подъеме, дела идут, планы реализуются, самочувствие отличное и не случается много форс-мажоров — значит Инь Огонь вам, скорее, полезен. Если наоборот — болячки навалились, преследуют неприятности, сил становится меньше, значит Инь Огонь вам не помогает, а, скорее, вредит.

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Понедельник, 22 мая. Ян Металл на Драконе

Фото: 5-tv.ru

В понедельник энергетическая картина будет амбивалентной. С одной стороны, поток Ци будет очень небольшим, почти встанет. Это значит все будет очень медленно идти. С другой — появление Дракона в карте дня говорит о неплохой возможности сделок с недвижимостью, а людям Воды с Собакой в карте может светить прибыль.

С учетом вышеизложенного, планируйте на понедельник только те важные дела, без которых вам не обойтись. Если есть возможность их перенести, например, на вторник, то лучше перенесите. В понедельник много сил будет уходить на решение обычных, казалось бы, вопросов.

Лучшие занятия для понедельника — продумывание графика, планирование, рутинные вопросы, ежедневные обязанности. Все без фанатизма. Все с любовью к себе, все в рамках среднего темпа и усредненных трудозатрат. Поберегите себя.

Особенно не стоит в понедельник идти к врачам и ложиться на операции. Не надо начинать срочные проекты и отправляться в трудные путешествия. На пути могут возникнуть непонятные препятствия и задержки. Самые уязвимые в этот день — люди с Собакой в карте.

Вторник, 23 мая. Инь Металл на Змее

Фото: 5-tv.ru

А вот вторник — прекрасный день для того, чтобы начинать новые дела. По сравнению с прошлым месяцем все должно получаться. Энергии вторника благоволят всякому большому, долгосрочному, созидательному и благотворно влияющему на вашу жизнь. Идите в этот день с открытым сердцем, разрешите себе далеко мечтать, высоко летать и не бояться препятствий на пути.

Смело планируйте на вторник встречи и свидания с далеко идущими последствиями, старт больших путешествий (физических, духовных). Разговоры про партнерство и продумывание планов этого партнерства — в ту же корзину. Хорошо начинать лечение, обучение и выходить на новую работу. Открывать проекты тоже благоприятно. Переезжать и затевать стройку, а также новую жизнь — тоже.

Не очень благоприятны во вторник всякие работы вроде сноса заборов, перекапывания земли и рытья канав. И почему-то свадьбы тоже в этом списке нет. Видимо, для китайцев свадьба была сродни постройке фундамента, что тоже отчасти пересекается с земляными работами. Что ж, есть в этом сермяжная правда, на подготовку свадьбы столько сил уходит — не меньше чем на рытье котлована, это точно.

Людей со Свиньей в карте в этот благоприятный во всех смыслах день будет неприятно штормить. Постарайтесь максимально контролировать эмоции.

Среда, 24 мая. Ян Вода на Лошади

Фото: 5-tv.ru

А вот как раз в среду ковыряться в земле и чего-нибудь копать-перекапывать очень даже будет хорошо. Энергии дня способствуют активному очищению пространства, избавлению от старого и подготовке себя и окружающих к приходу нового.

Правильные действия в среду — генеральная уборка, развод, расставание, детокс, большая стирка, разрушение стен и работа с перфоратором. Не воспринимайте энергии очищения как что-то плохое, они жизненно необходимы, особенно в нашем, перенасыщенном вещами мире. Учитесь расставаться с прошлым без сожаления, с людьми с благодарностью, с вещами — с теплотой и заботой.

Не стоит в среду заниматься чем-то созидательным — есть большая вероятность того, что созидаемое накроется медным тазом. Оплодотворение, свидания, свадьбы, открытие фирмы, начало новых прожектов — перенесите все это на иные, более подходящие по энергиям даты. Люди с Крысой в карте — берегите свои нервы и не перебирайте в эмоциях.

Четверг, 25 мая. Инь Вода на Козе

Фото: 5-tv.ru

А вот четверг приносит все новое на место зачищенного накануне пространства жизни. Энергии способствую тому, чтобы брошенное во вспаханную землю семя проросло. Кидайте в почву своей жизни то, что принесет вам много плодов. Не скупитесь, все, что вы будете делать в четверг, имеет волшебное свойство многократно умножаться.

Благоприятно в четверг заниматься развитием бизнеса, осуществлять инвестиционные сделки, покупать разнообразное имущество. Стратегически выгодные контракты, долгосрочное партнерство, многообещающие связи. Начинайте новый курс обучения, оздоровления и личностной трансформации. Главное — чтобы это все было максимально созидательно.

Не стоит в четверг брать и давать в долг, брать на себя трудновыполнимые обязательства, строить козни и разрушать чьи-то планы. Не стоит именно в этот день вступать в новую должность — она может оказаться непосильным бременем. Судебные дела также неблагоприятны — можете застрять в этом всем надолго.

Для тех, кто родился с Быком в карте дня, четверг может показаться излишне стремительным.

Пятница, 26 мая. Ян Дерево на Обезьяне

Фото: 5-tv.ru

В пятницу энергии попросят нас успокоиться и максимально приготовиться к выходным. День не предполагает рывков и прорывов, не предназначен для решения супер сложных задач и больших трат энергии.

Все, что будет происходить в течение пятницы, будет транслировать идею баланса. Стрелки весов перестанут колебаться и на некоторое время придут в равновесие.

Это обстоятельство делает бессмысленным любые соревнования — выиграть будет очень сложно. Но есть в этом дне энергетический лайфхак. Если вы с кем-то спорите и ваша позиция заранее более слабая — в пятницу есть хороший шанс что-то да отыграть.

В пятницу лучше отдыхайте и не занимайтесь ничем сложнее доделки рутинных дел. Совсем не стоит в этот день заниматься ремонтом, строительством, разделом имущества, покупками и переездами. Свадьбы и рытье котлованов тоже могут быть осложнены обстоятельствами. Помимо прочего, могут теряться деньги и документы.

Неблагоприятные аспекты дня будут сильнее всего нервировать людей с Тигром в карте. Тигры, постарайтесь рычать потише.

Суббота, 27 мая. Инь Дерево на Петухе



Фото: 5-tv.ru

В субботу «Бацзы» предписывает всем отдыхать. Кажется, что китайцы сговорились с евреями и продвигают идею шаббата, но это не совсем так. Отдых в эту субботу аргументируется мастерами «Бацзы» пониманием тонкостей процессов столкновения энергий Кролика и Петуха. А это как взаимодействие травы и газонокосилки, бумаги и ножниц, ножа и стебля цветка. Металл режет Дерево — и это значит, что многое из того, что вы будете делать в субботу, может быть «зарезано».

Рекомендации на субботу стандартны для любых дней столкновения — не планировать по-настоящему важных дел, заниматься рутиной, отдыхать, избегая экстрима. Последнее особенно актуально, так как столкновение Дерева и Металла несет в себе опасность травм, особенно тем, кто сам имеет в карте Кролика или Петуха.

Исключаем риск, нестандартные поступки, шумные сборища, тесное общение с колюще-режущими предметами. Привносим в день максимум предсказуемости, успокаиваем нервную систему долгими прогулками на природе, созерцанием предметов искусства и походами в культурные учреждения.

Воскресенье, 28 мая. Ян Огонь на Собаке

Фото: 5-tv.ru

Воскресенье ожидается более спокойным и благорасположенным к активности по сравнению с субботой. Можно потихоньку ослаблять контроль, заниматься подготовкой к делам будущей недели, отправляться на небольшой шопинг.

Благоприятны в воскресенье встречи с родными и друзьями, совместные походы к местам раздачи прекрасного, к любованию природой, к настольным играм. Не стоит в этот день решать сложные и срочные вопросы, начинать ремонты и строительства. Большие покупки могут быть осложнены разного рода препятствиями.

Люди Воды с Драконом в карте имеют шанс что-то выгодно купить или продать. Остальные с Драконами могут почувствовать, что на них давят. Это не страшно, если понимать то, к чему может привести сдвиг личной парадигмы.

Удачной вам всем недели!