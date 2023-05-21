Киев: Япония выделит Украине $7,6 млрд в качестве финансовой помощи

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Премьер-министр Страны Восходящего солнца Фумио Кисида обсудил украинский кризис с лидером Незалежной на полях саммита G7.

Правительство Японии выделит Украине 7,6 миллиарда долларов в качестве финансовой помощи в кризис. Об этом сообщили представители офиса лидера Незалежной. Отмечалось, что такое решение принял премьер Страны Восходящего солнца Фумио Кисида. Он обсуждал детали урегулирования конфликта с политиком в рамках саммита G7.

«Президент высоко оценил личное лидерство Фумио Кисиды в мобилизации международной поддержки Украины, в частности в рамках председательства Японии в „Группе семи“. Президент поблагодарил Японию за пакет финансовой помощи в размере $7,6 миллиарда, который был выделен ранее», — отмечалось в заявлении.

Подчеркивалось, что Зеленский выразил благодарность иностранцам не только за деньги, но и за лечение боевиков, участвующих в противостоянии защитникам Донбасса. Помимо прочего, стало известно о передаче Токио Киеву 100 грузовых авто для нужд украинских военных.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хилари Клинтон предрекла конец Украины в случае победы Дональда Трампа на выборах президента в США в 2024 году.