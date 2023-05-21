«Видеть» музыку: черепно-мозговая травма подарила артисту сверхспособность

Фото: www.globallookpress.com / Artur Cupak

Мужчина попал в аварию, после которой его жизнь изменилась навсегда.

После того как музыкант получил травму головы в результате аварии, он начал «видеть» музыку и в течение нескольких месяцев значительно улучшил свои навыки. Об этом сообщают ученые из Университета Вандербильта, которые опубликовали медицинский отчет в журнале Neurocase.

Сообщается, что 66-летний мужчина преподавал музыку после завершения карьеры исполнителя и композитора. В 2021 году он попал в аварию, в результате которой его выбросило на девять метров от транспорта. Мужчину доставили в больницу, где компьютерная томография показала, что кровь скопилась на поверхности его мозга. Такое состояние называется «субдуральная гематома». Кровотечение не было достаточно сильным для того, чтобы потребовалось хирургическое вмешательство, поэтому через три дня пациента выписали из медицинского учреждения.

Однако после травмы у пострадавшего начались проблемы с памятью. Более того, прослушивание музыки заставляло его видеть ноты перед собой так, словно они были написаны на бумаге. Впредь подобного мужчина никогда не испытывал.

Врачи провели тестирование, которое подтвердило слова пациента. Также он сообщил, что его творческие способности достигли наивысшей точки, он почувствовал желание сочинять музыку целыми днями.

Симптомы исчезли примерно через три месяца. По всей видимости, черепно-мозговая травма (ЧМТ) вызвала синестезию, которая выразилась в виде редкого неврологического состояния, при котором чувства смешиваются. Люди с синестезией видят определенные цвета или формы, когда слышат звуки.

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