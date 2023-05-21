«Это была безусловная забота»: подруга семьи Кучеренко и Гурцкая рассказала об их отношениях

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В громком деле о внезапной смерти чиновника очень много неизвестных. Что произошло с мужем певицы на самом деле?

Пиар-директор Анна Исаева, приходящаяся подругой семье Кучеренко и Гурцкая, раскрыла их семейные отношения. Женщина много лет работала с артисткой и ее супругом, стала настоящим другом, поэтому тяжело пережила новость о смерти Петра.

«Петр к Диане всегда очень трогательно относился. И это была безусловная забота и безусловное понимание, любовь. И, кстати, он был и требовательным, мог совершенно спокойно участвовать в обсуждении каких-то рабочих процессов, что-то подсказывать», — рассказала Исаева в беседе с «МК».

Она отметила, что Кучеренко был благородным человеком, которого она уважала с первой минуты знакомства. Особенно женщина прониклась его любовью к своей супруге.

Друг семьи Петра Кучеренко Анна Исаева тяжело переживает его утрату. Instagram* / isaeva.anya

Причиной трагедии Исаева считает трудоголизм Кучеренко. По ее словам, мужчина слишком много работал, постоянно учился, стараясь параллельно обретать новые профессии.

Петр также был крестным отцом для сына Анны. Его отношения с маленьким Филиппом были по-настоящему родными.

«Я знала, что я могу позвонить ему в любую минуту, и он поможет в любую минуту решить вопрос. Мы тепло друг к другу относились и с его сестрой, и его мамой. Я прошла с ним много важных этапов жизни: его свадьбу, выписку из роддома, юбилеи… Мне очень больно», — со слезами призналась Анна.

Петр Кучеренко умер 20 мая на 47-м году жизни. Мужчине стало плохо на борту самолета, на котором он отправлялся домой из командировки.

Ранее 5-tv.ru писал, как звезды шоубиза отреагировали на смерть мужа Дианы Гурцкая.

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