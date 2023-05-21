Отец звезды «Триггера» Светланы Ивановой умер в свой день рождения

Фото: Кадр из сериала «Тест на беременность 2», 2019 г.

Своей болью знаменитая артистка поделилась в социальных сетях.

Российская актриса, звезда сериалов «Тест на беременность» и «Триггер» Светлана Иванова сообщила о семейной утрате. В личном блоге она написала, что ее отец Андрей Иванов умер в собственный день рождения. Причину смерти она не назвала.

Родился отец знаменитости 12 мая 1961 года, а умер, соответственно, ровно спустя 62 года. Рассказать о смерти родителя Иванова смогла лишь спустя девять дней. Она призналась подписчикам, что ей сильно не хватает отцовского плеча.

«Пап, я очень люблю тебя. Я очень скучаю, пап. Как будто мне снова пять и я жду твою синюю машину у окна», — написала она в своей публикации.

Под постом с архивным фото поклонники выразили слова соболезнования и пожелали сил. Как отметили некоторые из них — утрата отца всегда большая беда для девочки, которую время, к сожалению, не лечит.

Светлана ранее рассказывала, что ее родители не были творческими людьми — родилась она в семье инженеров –электриков, однако именно поддержка близких помогла ей добиться успехов на сцене и в кино.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Олег Василюк.