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Коллеги запомнят Петра Кучеренко как самого настоящего семьянина, любящего отца, профессионала своего дела и просто замечательного человека. Что же с ним произошло?

Петр Кучеренко был примерным семьянином, профессионалом своего дела и просто замечательным человеком. Именно так о нем отзываются коллеги его супруги Дианы Гурцкая, принося певице искренние соболезнования в связи с тяжелой утратой.

Певица Анита Цой вспомнила, с каким вниманием и трепетом Кучеренко относился к своей работе, желая помочь каждому, кто к нему обращался.

«Казалось бы, чиновник, но к нему очередь стояла. Он всех выслушивал, со всеми работал, никому никогда не отказывал. Это редкое качество и уникальный случай, потому что без большого сердца и души в этой области делать нечего. Если он так поступал с посторонними людьми, то вы представляете, какой он был семьянин? Семьянин с большой буквы!» — сказала исполнительница в беседе с NEWS.ru.

Высказалась о трагедии и артистка Сати Казанова, которая была лично знакома с Кучеренко. По ее словам, мужчина был замечательным человеком.

«Мне очень жаль. Я, во-первых, не знала, что это произошло. Я несколько раз с ним встречалась, замечательный был человек», — сказала певица.

Петр Кучеренко, супруг певицы Дианы Гурцкая и замглавы Минобрнауки, скончался на 47-м году жизни на борту самолета. 20 мая чиновник возвращался домой из командировки на Кубу, и во время полета ему стало плохо. Экстренная посадка и оперативная помощь врачей не спасли жизнь мужчины.

Гурцкая и Кучеренко прожили в браке 18 лет, воспитали сына. В следующем месяце ему исполнится 16 лет, однако отец уже не поздравит наследника с днем рождения. Сама Гурцкая после трагедии убита горем и не готова общаться с прессой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю любви Дианы Гурцкая и Петра Кучеренко.