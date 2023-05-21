Самоедство: врач рассказал о последствиях ожирения для ментального здоровья

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Риск развития депрессии повышается на 55%. Но почему?

Одним из неочевидных последствий ожирения может стать депрессивное состояние. Об этом рассказал кандидат медицинских наук и бариатрический хирург Евгений Зорин в интервью для сайта Газета.ру.

По его словам, у взрослых людей с лишним весом риск развития депрессии повышается на 55%. На это влияют: негативное отношение окружающих к крупным людям, стигматизация заболевания, предрассудки насчет человека и обвинение его в проблеме. Несчастный начинает страдать самоедством и ненавистью к себе. Такие действия очень скоро перерастают в апатию и становятся началом развития депрессии.

Также эксперт отмечает, что ожирение провоцирует развитие воспалительных процессов в организме, которые могут привести к депрессивному состоянию и увеличить нагрузку на иммунную систему.

Зорин указал, что ментальные проблемы могут подталкивать организм к набору веса из-за нарушения цикла сна, расстройства пищевого поведения, апатичного настроения и неактивного образа жизни.

Врач объяснил, что часто симптомами депрессии являются усталость и сонливость. А также нехватка серотонина и дофамина, которые отвечают за чувство счастья и удовлетворения.

Отмечается, что лечение ожирения при наличии ментальных проблем усложняется, однако оно все еще возможно. Врач добавил, что борьба с ожирением это комплексная работа нескольких специалистов: бариатрических хирургов, эндокринологов, диетологов и психологов. Если же больной находится в депрессивном состоянии, то к этому списку стоит добавить клинического психолога.

Специалист подчеркивает, что это долгий процесс наблюдения за пациентом. Чтобы помочь человеку, надо изменить его пищевые привычки и назначить лекарства для подавления психологических расстройств.

По словам эксперта, самым эффективным решением превозмочь ожирение и стать здоровым — это бариатрическая операция, благодаря которой лишний вес человека снижается на 60-70% в первый год после процедуры. В случае с ментальными проблемами она идет одновременно с психо- и фармакотерапией.

Зорин рекомендует следить не только за физическим здоровье, но за ментальным. Также, если появились первые симптомы расстройства, то необходимо немедленно обратиться к специалисту.

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