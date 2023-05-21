День Х приближается: Джо Байден не исключил дефолт в США

Джо Байден не может гарантировать избежание дефолта в США

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Кого американский лидер считает виновным в приближающемся кризисе?

Президент США Джо Байден не может гарантировать избежания дефолта в стране. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме.

Ранее американский лидер не смог договориться с республиканцами о предотвращении данного инцидента, поэтому убежден, что именно они могут спровоцировать кризис.

«Я не могу гарантировать, что они (республиканцы — Прим. ред.) не спровоцируют дефолт», — заявил Байден.

Он отметил, что оппозиционеры могут сотворить что-нибудь «возмутительное». При этом президент пытается найти выход из ситуации, рассматривая четырнадцатую поправку Конституции США, чтобы убедиться в своих полномочиях для избежания кризиса.

В противном случае Джо Байден намерен договориться с конгрессом о повышении потолка госдолга, которого у США накопилось большее 31 триллиона долларов. Если у Байдена не получится даже это, дефолт в стране может наступить уже 1 июня. А в 2024 году уровень госдолга США может подняться до 125,8% ВВП.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие последствия ожидаются в мире от дефолта в США.