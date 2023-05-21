Супруги из Подмосковья снимали порно со своими дочерьми-школьницами

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Отец насиловал собственных детей, а мать захотела на этом подзаработать.

Супружескую пару подозревают в изготовлении порно с двумя несовершеннолетними дочерьми в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, началось с того, что отец насиловал старшую дочь и снимал это на камеру, а затем к процессу подключилась горе-мать, которая увидела в этом способ заработка.

В съемках участвовала уже не только старшая дочь, но и младшая. По данным источника, девочки были учащимися пятого и седьмого классов, они не понимали, что происходит. Уточняется, что отец лишен родительских прав, а семья была неблагополучной и маргинальной.

Незаконную «съемочную площадку» обнаружила подруга одной из дочерей, когда была в гостях. Девочка рассказала обо всем матери, а та обратилась в полицию.

Компьютер с видеозаписями детской порнографии изъят. Отца семейства поместили в изолятор временного содержания, а мать отправили проходить экспертизу на вменяемость. Детей отправили к родной тете на время следствия и суда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Адыгее девушка пять лет насиловала младшую сестру.