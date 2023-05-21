Эффект на шесть лет: ученые разгадали ужасающие последствия Эль-Ниньо

Фото: www.globallookpress.com / RaÃºL Lomba

Многочисленные штормы и глобальное потепление оказалось не всеми сюрпризами, которые может принести с собой это природное явление.

Так называемое Эль-Ниньо может нанести мировой экономике ущерб в три триллиона долларов. Такой вывод сделали ученые в своем исследовании, опубликованном в журнале Science, выдержки из которого приводит The Verge.

Эль-Ниньо — это природное явление, из-за которого раз в несколько лет повышается температура воды в Тихом океане. Сейчас это явление, по мнению ученых, не за горами, поэтому миру надо быть готовым к любым последствиям.

Если Эль-Ниньо произойдет в 2023 году, то в последующие шесть лет мировая экономика понесет ущерб размером до трех триллионов долларов. Все дело в том, что это природное явление сдерживает экономический рост еще несколько лет после своего пика.

По прогнозам исследователей, вероятность появление Эль-Ниньо с июня по август составит 55%. Если прогнозы сбудутся, помимо масштабного экономического ущерба мир ждет новая волна температурных рекордов.

Ранее 5-tv.ru писал, что поверхность океана нагрелась до рекордных температур.