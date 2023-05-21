Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

Четыре года назад бывший шоумен вступил в должность президента Незалежной. С тех пор почти ежегодно 20 мая происходят непоправимые для страны вещи.

Пользователи Twitter назвали 20 мая проклятой для Украины датой. Началось все, по их словам, с инаугурации президента Владимира Зеленского в 2019 году.

Общественность проследила загадочную последовательность — на протяжении последних нескольких лет практически ежегодно 20 мая оборачивается для Украины настоящей трагедией. Так, после вступления четыре года назад Зеленского в должность президента, в ту же дату киевский режим потерял Мариуполь в 2022 году, а в 2023 — под контроль российских сил перешел Артемовск.

Сейчас пользователи озабочены тем, что может случиться в 2024-м. Один из них предположил, что Украина может и вовсе лишиться Киева к 20 мая следующего года.

Пользователи Twitter назвали 20 мая «проклятой датой» Украины. Фото: Twitter / al67517743

Конспирологическая теория звучит действительно правдоподобно. Удалось установить также, что, например, 20 мая 2020 года Зеленский во время пресс-конференции по итогам года своего правления подвел некоторые итоги. Тогда один из известных украинских политологов прокомментировал его выступление и сделал предсказание.

«Я думаю, что мира можно дождаться, но это будет мир без Донбасса для Украины», — заявил Михаил Погребинский.

В 2021 году Зеленским также была организована пресс-конференция, но уже по случаю двулетнего прибывания в должности. Тогда он назвал вопрос урегулирования ситуации в Донбассе одним из самых важных. По его словам, на тот момент у властей было несколько планов по прекращению войны в регионе. Один из них — проведение референдума. Его предсказание также сбылось, но не в пользу Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский признал переход Артемовска под контроль ВС России.