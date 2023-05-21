ВСУ пытались убить 12-летнего мальчика в ДНР с помощью САУ Caesar

Фото, видео: 5-tv.ru

В частный жилой дом в третьем восточном микрорайоне попал 155-миллиметровый снаряд.

В результате артиллерийского обстрела со стороны украинских нацистов был полностью разрушен жилой дом в Киевском районе в ДНР. С серьезными ранениями с места произошедшего был госпитализирован 12-летний мальчик. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что Донецк в самого утра находился под обстрелом ВСУ. Киевский режим использовал для атаки установку западного образца САУ Caesar. На месте выгоревшего участка был найден ракетный взрыватель для данного типа французской самоходки.

Известно, что раненый 12-летний мальчик находится под присмотром врачей. Подробных данных о его состоянии не уточняется.

Накануне, 20 мая, боевики ВСУ выпустили четыре дальнобойные ракеты по Мариуполю. В городе сработала система противовоздушной обороны. В местных ведомствах не сообщили о пострадавших и разрушениях в результате обстрела.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий удара ВСУ по жилым кварталам Донецка.