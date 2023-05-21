Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Олег Василюк

Фото: Кадр из к/ф «Похищение скакуна», реж. Халмамед Какабаев, 1978 г.

В киноиндустрии мужчина не только играл перед камерой, но был еще и постановщиком трюков.

Советский и российский актер, каскадер Олег Василюк ушел из жизни. Ему было 78 лет, передает ТАСС со ссылкой на слова каскадера-постановщика Олега Корытина.

На счету Василюка огромное количество проектов. Он сыграл в «Улице разбитых фонарей», «Агенте национальной безопасности», «Острове сокровищ», «Похищении скакуна» и в других громких сериалах и фильмах. О причинах смерти знаменитости пока не сообщается.

В киноиндустрии Василюк применял на себя не только роль актера, но и каскадера и постановщика трюков. К примеру, в этой стезе он работал над проектом «Д’Артаньян и три мушкетера», «Легенда о Тиле», «Макар-следопыт» и еще в множестве фильмов.

Василюк рассказывал, что впервые появился в кино в 1967 году. В фильме «Седьмой спутник» он сыграл белогвардейца, который падает с лестницы.

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