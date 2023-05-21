«Клуб одиноких сердец»: на Западе высмеяли участников саммита G7 в Хиросиме

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Рейтинги иностранных лидеров оставляют желать лучшего. Кто из них все еще представляет интересы большинства населения, а то увлечен лишь своими проблемами?

Западные СМИ увидели одну броскую деталь, которая объединяет всех лидеров, собравшихся на саммите G7 в Хиросиме. Главный корреспондент Белого дома Питер Бейкер в статье для издания The New York Times сообщил, всех гостей встречи связало одно — их не любят дома.

Свои слова автор подкрепил данными рейтингов, которые действительно не отличаются высокими показателями. Например, президент США Джо Байден заслужил лишь 40% симпатий, канцлер Германии Олаф Шольц — 34%, а премьер-министр Великобритании Риши Сунак — 33%. Самый первый с конца, конечно же, президент Франции Эммануэль Маркон, против которого протестует вся страна. Его показатель пока застыл на отметке в 25%.

«Это сделало встречу на высшем уровне в этом году в Хиросиме, Япония, чем-то вроде «клуба одиноких сердец», — считает Бейкер.

Журналист в своем материале также указал на то, что заявления «нелюбимых лидеров» о мировой демократии в этой связи звучат по-особенному смешно. По его словам, ни одни из них не представляет интересы большинства населения в своих странах.

В заключение Питер добавил, что исключение из всех составляет лишь премьер-министр Италии Джорджа Мелони, чей рейтинг является наиболее «пристойным». Ей отдают свое предпочтение 48% респондентов. Примечательно, что она досрочно покинула саммит из-за наводнений в Эмилии-Романье.

Ранее 5-tv.ru писал, что Премьер Италии отменила визит в Казахстан из-за бедствия в стране.