Премьер Италии отменила визит в Казахстан из-за бедствия в Эмилии-Романье

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В некоторый итальянских районах выпала полугодовая норма осадков, в результате чего без крыши над головой остались около 36 тысяч человек.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони была вынуждена пересмотреть планы и отказаться от визита в Астану из-за наводнений в итальянском регионе Эмилия-Романья. Об этом агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Мелони должна была прилететь с визитом в республику 22 мая. Накануне, 20 мая, она в досрочном порядке покинула саммит G7 в Хиросиме и отправились в Италию, где случилось природное бедствие, повлекшее затопление областей Эмилия-Романья. ЧП были вызваны обильными дождями, и политик была вынуждена вернуться на родину для поиска решения появившихся проблем.

Именно по этой причине, указали в пресс-службе Токаева, Мелони отказалась от очной встречи с представителями Казахстана. В ведомстве уточнили, что итальянская сторона предложила провести переговоры в дистанционном формате.

Джорджа Мелони. Фото: www.globallookpress.com / LaPresse / Roberto Monaldo

Ситуация в Эмилии-Романье начала выходить из-под контроля 16 мая. Всего в регионе вышли из берегов 23 реки, 43 населенных пунктов оказались затоплены водой. Известно, что 14 человек пропали без вести, а пострадали и остались без крыши над головой порядка 36 тысяч местных жителей.

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