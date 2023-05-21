Премьер Италии отменила визит в Казахстан из-за бедствия в Эмилии-Романье
Фото: Reuters / CLAUDIA GRECO
В некоторый итальянских районах выпала полугодовая норма осадков, в результате чего без крыши над головой остались около 36 тысяч человек.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони была вынуждена пересмотреть планы и отказаться от визита в Астану из-за наводнений в итальянском регионе Эмилия-Романья. Об этом агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Мелони должна была прилететь с визитом в республику 22 мая. Накануне, 20 мая, она в досрочном порядке покинула саммит G7 в Хиросиме и отправились в Италию, где случилось природное бедствие, повлекшее затопление областей Эмилия-Романья. ЧП были вызваны обильными дождями, и политик была вынуждена вернуться на родину для поиска решения появившихся проблем.
Именно по этой причине, указали в пресс-службе Токаева, Мелони отказалась от очной встречи с представителями Казахстана. В ведомстве уточнили, что итальянская сторона предложила провести переговоры в дистанционном формате.
Джорджа Мелони.
Ситуация в Эмилии-Романье начала выходить из-под контроля 16 мая. Всего в регионе вышли из берегов 23 реки, 43 населенных пунктов оказались затоплены водой. Известно, что 14 человек пропали без вести, а пострадали и остались без крыши над головой порядка 36 тысяч местных жителей.
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