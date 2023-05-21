Хантер Байден летает на частном самолете, но отказывается платить алименты дочери

Хантер Байден назвал себя слишком бедным для выплаты алиментов

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - CNP

Сын президента США посчитал себя чересчур бедным для ежемесячной выплаты на четырехлетнего ребенка.

Наследник президента США Хантер Байден считает себя слишком бедным, чтобы платить алименты своей четырехлетней дочери. Об этом пишет новостной журнал The Post Millennial.

Судебное слушание проходило 1 мая в США. Примечательно, что в суд Хантер Байден добирался на частном самолете. По данным New York Post, аренда французского реактивного самолета бизнес-класса обошлась ему минимум в 55 тысяч долларов. При этом размер ежемесячных алиментов, которых от Байдена требует мать ребенка, составляет 20 тысяч долларов.

Всего он выплатил уже 750 тысяч долларов, после чего обратился в суд с просьбой уменьшить ежемесячные платежи. Главной причиной Байден назвал изменения в собственных доходах, которые якобы стали значительно меньше.

Дочь Хантера Байдена родилась в 2019 году от его союза с бывшей стриптизершей Лунден Робертс. Изначально он отрицал отцовство, но позже ДНК-тест это подтвердил. Однако все семейство Байденов, включая президента США, игнорирует существование четырехлетней девочки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему все женщины Хантера Байдена будут давать показания в конгрессе.