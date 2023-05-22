«Может, скинешь чуток?»: зачем Jay-Z и Бейонсе купили элитный «дворец»

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Объект построил японский архитектор Тадао Андо. На возведение участка ушло 14 лет.

Популярная пара Бейонсе и Jay-Z купили себе дом. Рядом с участком — один из самых красивых пляжей США. Но перед покупкой звезды выторговали себе хорошую скидку. Зачем же им нужен был новомодный «дворец»?

Бейонсе была самой высокооплачиваемой певицей Штатов, но теперь она владелец одного из самых дорогих домов Калифорнии. Новое пристанище рэпер и его супруга нашли на берегу Тихого океана в невероятно красивом районе Парадайз Коув. В США эта территория считается элитной. Там живет много миллиардеров и знаменитостей.

Дом, который приобрела пара, построил японский архитектор Тадао Андо. Он был победителем Притцкеровской премии. Архитектор выигрывал награды благодаря своим уникальным постройкам из бетона. Их можно увидеть по всему миру. Сейчас Тадао Андо работает над домом для рэпера Канье Уэста.

Дом, который купили Бейонсе и Jay-Z, Андо начал разрабатывать в 2003-м по заказу коллекционера Билли Белла-младшего. В те времена мужчина отдал за дом 14,5 миллиона в долларов. Работа была выполнена только спустя 14 лет.

Белл хотел продать этот дом за 295 миллионов долларов. Но, как сообщает портал StarHit.ru, звездная пара смогла выторговать хорошую скидку. Супруги собираются переехать после того, как Бейонсе закончит свой гастрольный тур.

В приобретенном ими доме стекла от потолка до потолка. В нем есть игровая комната и картинная галерея. Как известно пара очень любит искусство. Они владеют работами Энди Уорхола и Жана-Мишеля Баския.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бейонсе начала первый большой тур за пять лет.