Клинтон предсказала будущее США в случае победы Трампа на выборах президента

Клинтон: победа Трампа на выборах в 2024 году положит конец Украине и демократии в США

Фото: Zuma / TASS

Бывшая госсекретарь США не верит в победу экс-президента страны. Но такой вариант и дальнейшие последствия исключать не стала все же.

Если Дональд Трамп победит на выборах президента в США в 2024 году, для Украины и демократии в стране наступит конец, заявила бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон в интервью газете Financial Times.

«Если Трамп победит в 2024 году — а я не верю, что это произойдет, — это будет конец демократии в США. Это будет конец Украины. И он выведет нас из НАТО», — предсказала она.

При этом она также затронула кандидатуру и действующего главы Белого дома Джо Байдена. Ему уже 80 лет, и многие сомневаются в том, что политик еще способен руководить государством. По мнению Клинтон, вопрос возраста может быть поднят, если Байден действительно решится избираться.

К слову, если Трамп все же будет баллотироваться, это станет третьей попыткой стать главой государства. В 2016 году ему удалось одержать победу над кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон. Он дважды подвергался импичменту. На выборах 2020 года он уступил кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Тогда Трамп и его приверженцы посчитали выборы сфальсифицированными и попытались оспорить результаты в суде.

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