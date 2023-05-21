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Всего же в 11-м пакете более 90 компаний по всему миру, которые якобы обходят санкции против России.

Евросоюз активно готовит 11-й пакет санкций. Как рассказала телеканалу ZDF глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в списке будут значиться более 90 компаний по всему миру, которые якобы пытаются обходить ограничения против России, среди них — восемь китайских.

«Мы серьезно настроены прекратить уклонение от санкций. Поэтому в 11-м пакете более 90 компаний по всему миру, в отношении которых у нас есть четкие доказательства того, что они нарушают санкции, — поставляют санкционные товары напрямую в РФ из ЕС в обход через третьи страны», — пояснила она.

В случае с компаниями в КНР она отметила, что они могут существовать на бумаге и иметь владельцев разных национальностей.

С первого дня спецоперации РФ по защите Донбасса «коллективный Запад» поддерживает киевский режим поставками вооружений, финансированием и введением санкций. Кремль отвечает на действия недружественных стран новыми партнерствами и заявляет — Россия справляется с давлением со стороны Запада, в то время как глобальная экономика уже терпит значительный ущерб.

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