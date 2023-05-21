Новая технология: в России начнут строить деревянные многоэтажные дома

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Werner Friedrich

По мнению экспертов, бояться такого жилья вовсе не стоит, ведь материал выдерживает высокие нагрузки и достаточно прочен для несущих конструкций здания.

В России начнут строить деревянные многоэтажные дома. Минстрой намерен внедрить к 2024 году правила для строительства подобных конструкций, рассказали «Известиям» в ведомстве. Первые такие проекты уже разрабатываются. Среди них здания в Москве, Подмосковье, Иркутской области, Карелии и на Кавказе.

Как пояснили в ведомстве, дерево стойко переносит высокие нагрузки и имеет достаточную прочность для несущих конструкций. При этом возводить деревянные многоэтажки будут гораздо быстрее, нежели те, что строят по железобетонной технологии.

«Технологию отличают высокая скорость возведения зданий (в 2,5 раза быстрее строительства по классической железобетонной технологии) и энергоэффективность», — отметили в Минстрое.

При этом многие россияне до сих пор опасаются таких жилых домов. В особенности тревожит вопрос пожарной безопасности. Однако эксперты заявляют — за последние годы технологии шагнули вперед.

«Под воздействием огня прочный деревянный каркас обугливается, но не теряет устойчивость, что упрощает проведение эвакуации. Кроме того, строительство многоэтажек из клееного бруса подразумевает соблюдение ряда противопожарных требований. В частности, при отделке фасадов применяется негорючая каменная вата», — объяснил управляющий директор консалтинговой компании Руслан Сырцов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему жизнь на верхних этажах опасна для здоровья.