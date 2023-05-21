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Западные планы по развалу России подаются под соусом «деколонизации». Однако именно эти страны активнее всего выкачивали ресурсы из других народов.

Западные планы по развалу России подаются под соусом «деколонизации». Мол, Москва, превратила в колонии другие народы и пора их освобождать. В 80-е под таким же соусом разваливали Союз. Но вот я о чем подумал: этими словами, этой терминологией, «заказчики» выдают себя с головой. Это они строили колонии, в том числе на других континентах, выкачивали ресурсы, в том числе людские. В то время как Москва брала под защиту и вкладывала ресурсы в развитие.

Когда в России отменяли крепостное право — а нас часто укоряют, мол «поздно» это сделали — в Америке еще была работорговля, вообще-то. А вся Африка и Азия были поделены между группой просвещенных государств — каких?

А все те же на арене и сейчас — Большая Семерка — если отбросить Канаду, которая не пойми чей хвост — еще Британии или уже Америки — по сути, остается шестерка самых активных экспансионистов XIX и XX веков. Да, они лишились колоний в привычном смысле — британский король теперь лишь часть декораций, но живут тем самым принципом «разделяй и властвуй», загоняя в свои экономические колонии силой долгов и политическим принуждением, а когда надо, то и огнем и мечом, какой-нибудь «Бурей в Пустыне».

Но все громче голоса тех бывших порабощенных стран и народов, которые требуют справедливости, расплаты. В Калифорнии потомки бывших рабов претендуют на выплаты по три миллиона долларов на человека! И что, неужели заплатят — задумалась Марина Кравцова.