Путин поздравил российских солдат с полным освобождением Артемовска

Фото: www.globallookpress.com / Gavriil Grigorov / Kremlin Pool

Бои за город шли 224 дня и стали одними из самых масштабных за период освобождения Донбасса с 2014 года.

Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с полным освобождением Артемовска. О взятии под контроль города стало известно в минувшую субботу, 20 мая.

«Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды „Вагнер“, а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Вскоре отличившиеся в боях за Артемовск будут представлены к государственным наградам, подытожили в пресс-службе. О вручении медалей также сообщил и врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

К слову, бои за Артемовск продолжались 224 дня. Битва стала одним самых из масштабных сражений за период освобождения Донбасса с 2014 года. Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) город имел стратегическое значение, ведь являлся важным транспортным узлом для снабжения личного состава.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Тогда главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередной атаки киевского режима на линиях соприкосновения. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент еще самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как ВС РФ вели наступательные действия на западе Артемовска.