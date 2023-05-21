Это большая игра: Эрдоган обвинил Запад во вмешательстве в президентские выборы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tunahan Turhan; 5-tv.ru

В Турции сейчас активно выбирают нового лидера. Кто больше всех заинтересован в назначении «правильной» фигуры?

О прямом вмешательстве Запада во внутренние дела Турции прямо говорит действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. В первом туре выборов, о котором мы рассказывали в прошлой программе, Эрдогану не хватило полпроцента голосов, чтобы остаться у власти. Значит, будет второй тур, и Эрдоган уверен, что он борется не только со своим оппонентом, но и с более серьезными фигурами — президентом США Джо Байденом, например.

Для того чтобы понять, как Запад относится к Эрдогану, достаточно взглянуть на обложки мейнстримовых СМИ: его называют «султан», «диктатор», «поджигатель». Это все о многолетнем союзнике США по НАТО. Но какой-то он неправильный союзник, неудобный. Не берет под козырек и не выполняет пожелания из Белого Дома. Ну его! Не сказать, что это прям откровение, — Вашингтон с готовностью «сливал» ставших неугодными бывших союзников.

Достаточно вспомнить историю Де Голля, которого «слили», как только он стал выступать против НАТО. Или Михаила Саакашвили — уж как его обхаживали, как любили и где он сейчас? В тюремной больнице заброшенный всеми, кроме врачей и надзирателей.

Эрдоган слишком опытный политик с большой поддержкой в стране, чтобы докатиться до такого. Но он не испытывает иллюзий по поводу союзничков. Разделяй и властвуй — «divide et impera» — принцип управления, которому не одна тысяча лет.