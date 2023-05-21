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Эта небольшая ветка позволит сократить время пути из Петербурга в индийской порт Мумбаи примерно на две-три недели

Россия заново прорубает окно в мир. И также как в петровские времена происходит это непросто — возобновление авиасообщения с Тбилиси пытаются сорвать представители грузинской оппозиции. Они ходят на митинги с флагами Евросоюза и подстраиваются под интересы не своей страны, а этой организации, с которой у Грузии даже нет общих границ. Тем не менее на данный момент три авиакомпании получили разрешение на регулярные маршруты из Москвы в Тбилиси и обратно. Будет по нескольку рейсов в день.

В этом же «южном» направлении Россия развивает и транспортный глобальный маршрут, строит свой «Суэцкий канал». Финальный этап — соглашение между Москвой и Тегераном о железной дороге Астара — Решт.

Документ подписали в присутствии лидеров двух стран по видеосвязи. Эта небольшая ветка — последний кусочек паззла в большой картине транспортного коридора. У него уже есть два маршрута — морской по Каспию, сухопутный по Восточному берегу, этот — третий, по Западному берегу. Он позволит сократить время пути из Петербурга, например, в индийской порт Мумбаи примерно на две-три недели.

«Налицо существенная экономия по срокам и затратам. Заметно вырастут объемы грузопотоков, будет укрепляться транзитный потенциал двух наших государств, российские и иранские товары получат более удобный и разнообразный по географическим направлениям доступ к внешним рынкам», — отметил президент РФ Владимир Путин.