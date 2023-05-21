Дорогая игрушка: почему Европа затягивает передачу F-16 Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / U.S. Air Force; 5-tv.ru

Европейцы хотят переложить решение этого вопроса на плечи США. Почему далеко не все на Западе готовы сразу же поставить истребители Киеву — читайте в материале.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что участие Берлина в возможной поставке истребителей F-16 Киеву даже не обсуждается.

Эти самолеты даже не стоят на вооружении ФРГ, заявил он в интервью телеканалам RTL и n-tv на саммите G7 в Хиросиме.

Вместе с тем, американские самолеты F-16 — самые распространенные истребители в мире. В самих Штатах их уже считают устаревшими. Тем не менее это до сих пор без всяких вопросов серьезное оружие — помимо, собственно, самолета требуется вооружение к нему, база обслуживания, топливо, радары. Стоит одна штука от 15 до 80 миллионов долларов. Дорогостоящая игрушка.

Вокруг F-16 идет сложная многоходовочка. Европейцы хотят переложить все на плечи США. Поэтому в каждой европейской столице, куда приезжает Зеленский, а у него настоящее турне — Рим-Париж-Берлин-Лондон — всюду ему говорят: «отличная идея, готовы уже сейчас обучать пилотов, но должны одобрить США».

Опасение о захвате технологий русскими — лишь одна из причин. Другая, гораздо более серьезная — стоимость — о чем мы уже говорили, и, наконец — время. Пересадить даже опытного украинского пилота с советских самолетов на американские — это месяцы обучения. Натаскать летчиков с нуля — годы. Так что вопрос об истребителях НАТО для Украины — это вопрос о месте Украины в НАТО.



Если страна сейчас становится членом Альянса, Альянс должен послать войска в страну. Россия тогда будет защищаться всеми силами и средствами. Последствия — очевидны.