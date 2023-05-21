Ничего святого: под Черновцами раскольники из ПЦУ избили настоятеля храма УПЦ

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker / Ferdinand Hollweck

После нападения и избиения священник будто канул в лету.

В селе Рынгач Черновицкой области раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) избили настоятеля Свято-Вознесенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отца Серафима. Информацию об этом сообщили в Telegram-канале Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

«Штурмовая бригада (представителей ПЦУ. — Прим. ред.) внезапно заехала в село, разбила ограду, разбила окна в храме и захватила православную святыню Рынгача», — говорится в сообщении.

Противостояние было недолгим. Нападавшие избивали священника кулаками и арматурой. Раскольники разбили отцу Серафиму голову, с того момента выйти с ним на связь не удалось. О состоянии здоровья настоятеля ничего неизвестно.

К слову, за последний год киевский режим устроил самую масштабную волну гонений в стране на УПЦ. В разных уголках Украины запрещают ее деятельность и пытаются ущемить в правах верующих. Так, к примеру, 1 апреля задержали митрополита Павла — настоятеля Киево-Печерской лавры. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила ему подозрение в якобы «сотрудничестве с РФ и межрелигиозном разжигании». Вскоре его доставили в суд, где состоялось заседание. По его итогам митрополиту Павлу и назначили два месяца домашнего ареста и ношение электронного браслета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где проходят линии разлома внутри Украины.