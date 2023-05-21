Обидная правда: Зайцева вспомнила о «странных» нравоучениях Джигарханяна

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Почему гениальный мастер не считал звезду талантливой и был ли для него хоть кто-то авторитетом среди дам?

Народная артистка РСФСР Людмила Зайцева посетила 3-й Открытый российский кинофестиваль патриотического кино «Малая Земля» в Новороссийске. Там знаменитость в интервью aif.ru вспомнила о словах Армена Джигарханяна. Когда-то ныне покойный актер сравнил ее с другой коллегой по цеху — народной артисткой СССР Татьяной Дорониной, но это было обидно.

По словам Джигарханяна, Доронина является настоящей артисткой, а вот Зайцева — нет, поскольку она «отличается от представления общественности о звездах кино».

«Армен мне когда-то сказал: «У тебя такой тип, ты не актриса — в том смысле, что в тебе нет актерства, когда актриса несет себя по жизни и ведет себя, как актриса», — рассказала знаменитость.

Актер и режиссер отметил, что у Зайцевой такой типаж, словно она не кинозвезда, а та самая соседка, которая раньше жила в одной деревне или селе поблизости.

Джигарханян, по словам Зайцевой, в какой-то степени был прав.

«Ко мне могли подойти и сказать: „Помню тебя, ты у нас в столовой работала“. Лицо мое знакомо, но люди не ассоциируют меня с актрисой», — рассказала знаменитость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Доронина не может вернуться во МХАТ из-за запрета медиков и плохого состояния.