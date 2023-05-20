Рэпера VERBEE избили за два часа до концерта: «Саранск тепло встречает»

В Саранске рэпера VERBEE неизвестные избили за два часа до концерта

Фото: Telegram / yaverbee

Врачи диагностировали исполнителю черепно-мозговую травму и наложили швы.

Рэпера VERBEE (настоящее имя — Евгений Вербицкий) избили в Саранске, куда он приехал с концертом. Инцидент произошел всего за два часа до выхода на площадку, поэтому исполнителю пришлось вносить некоторые коррективы в свое выступление. Об этом он сам сообщил в Telegram-канале, продемонстрировав увесистый «фингал» под глазом.

«Ребятушки, не переживайте, все хорошо. Саранск просто тепло встречает. Сегодня увидимся, просто придется выступать в очках», — обратился VERBEE к поклонникам.

Фото, видео: Telegram / yaverbee; Личный архив рэпера VERBEE; 5-tv.ru

Несмотря на ироничную оценку ситуации, 27-летний рэпер все же выразил недоумение тем, что был избит неизвестными без видимых причин.

«Во всей этой ситуации самое ужасное, что в такое непростое время для нашей страны, для всех нас мы должны быть вместе, помогать друг другу, но вместо этого пять человек выбегают на меня одного, бьют конкретно по лицу и все вокруг, включая охрану, испаряются. Благо, что мои ребята подоспели вовремя», — написал автор хита «Зацепила».

По словам VERBEE, он сравнительно легко отделался, врачи диагностировали ему легкую черепно-мозговую травму и наложили пару швов. Рэпер считает, что «кто-то хотел, чтобы он не мог выступать». Подробности случившегося он пообещал рассказать позднее.

Агент исполнителя Павел Емелин в комментарии 5-tv.ru подтвердил, что VERBEE избили у саранского кафе «Самовар» пятеро неизвестных.

Также в окружении рэпера сообщили, что в момент нападения он и его команда ждали такси. Когда к кафе подъехала машина, рэпер подошел к ней узнать, не за ними ли это. Однако ему в грубой форме что-то ответили, а затем из салона вышли пять человек и набросились на VERBEE.

«Инцидент случился на выходе из ресторана, где артист раздавал автографы поклонникам в абсолютно позитивной атмосфере. К заведению подъехала машина, из нее вышли пять человек, и началось избиение», — сообщила пиар-агент рэпера.

Она отметила, что, несмотря на случившееся, рэпер принял решение выступать. В ситуации же сейчас разбираются правоохранительные органы Саранска.

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