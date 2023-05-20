«Заткнитесь»: Байдену не понравились вопросы журналистов о дефолте в США

Президент Байден потребовал от журналистов замолчать в ответ на вопросы о дефолте в США

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Американский лидер на саммите G7 одним словом высказался об экономической ситуации в своей стране.

Президент США Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме попросил журналистов «заткнуться», когда они начали засыпать его вопросами о дефолте.

Инцидент произошел после совместной вступительной речи Байдена и премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе. Представители прессы наперебой стали выкрикивать вопросы о госдолге и дефолте США, на что американский лидер отреагировал странным образом.

«Заткнитесь, окей? Спасибо», — сказал Байден журналистам с улыбкой.

Тем не менее, пытаясь ответить на поток вопросов, президент США заявил, что его совершенно не беспокоят разговоры о грядущем дефолте. По его словам, он провел три встречи с республиканцами в связи с увеличением госдолга, и две последние принесли результат.

При этом на днях сам Байден назвал возможный дефолт катастрофой. По его словам, страна гипотетически не сможет даже оплатить свои счета. Американский лидер заявил о необходимости очередного повышения потолка госдолга для предотвращения дефолта.

В свою очередь экономист, депутат Госдумы РФ Михаил Делягин считает, что при наступлении дефолта произойдет «некоторая дезорганизация американского механизма», однако катастрофы, подобной той, которую пережила российская экономика в 1998 году, в США не случится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров заявил о начале дедолларизации мировой экономики в своем выступлении на XXXI Ассамблее совета по внешней и оборонной политике.