Состояние Захара Прилепина позволяет ему приступить к реабилитации

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Скоро начнется новый этапа восстановления писателя.

Состояние Захара Прилепина остается стабильным. Об этом 5-tv.ru сообщила пресс-секретарь писателя.

«На данный момент по рекомендации врачей он остается в палате интенсивной терапии», — добавила представитель писателя.

После последней операции Захар Прилепин уже стал присаживаться при помощи врачей. Его состояние позволяет уже в скором времени приступить к первому этапу реабилитации, сообщили в пресс-службе Прилепина.