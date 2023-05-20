«Курганмашзавод» модернизирует плавающую самоходную гаубицу «Пат-С»

Фото: © РИА Новости / Евгений Кузьмин

Уникальное орудие было разработано в СССР и произведено в единственном экземпляре.

Курганский машиностроительный завод модернизирует самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Пат-С» на доработанном шасси боевой машины пехоты БМП-3. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию «Ростех», куда входит «Курганмашзавод».

«Проводится модернизация САУ на базе доработанного шасси БМП-3. Эти машины, оснащенные 120-миллиметровым орудием (опытно-конструкторская работа „Вена“) и 152-миллиметровым орудием, способны значительно повысить эффективность мотострелковых подразделений», — приводит агентство данные холдинга.

По информации из открытых источников, САУ 2С18 «Пат-С» была разработана в 1980 годы в СССР и произведена в единственном опытном экземпляре, как первая в мире плавающая крупнокалиберная гаубица.

На днях стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» готовится поставить на вооружение российской армии новое 152-миллимитровое самоходное артиллерийское орудие 2С43 «Мальва». Машина успешно прошла государственные испытания, подтвердив все заявленные характеристики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Курганмашзавод» на фоне проведения спецоперации в несколько раз увеличил производство боевых машин пехоты. За первые три месяца 2023 года предприятие поставило в войска столько же БМП-3, сколько было произведено за весь 2019 год.