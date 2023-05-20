«Долгожданная победа»: как российские бойцы шли к освобождению Артемовска

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Операция по взятию города длилась 224 дня.

После долгих и тяжелых боев, Артемовск полностью перешел под контроль России. Уже в последней фазе украинские боевики взрывали жилые дома, чтобы осложнить освобождение города российскими силами, но они не смогли это сделать. Буквально перед полным взятием Артемовска, один из российских военных рассказывал, что они уже находятся на финишной прямой и осталось чуть больше 200 метров.

Спустя несколько часов, руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о его полном взятии.

Операция по взятию города длилась 224 дня — с 8 октября 2022 года. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него многие месяцы шли ожесточенные бои.

Так называемое бахмутское сражение даже стали сравнивать с замыслом Верденского сражения Первой мировой. В обоих случаях силы противника несли колоссальные потери.

Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Киев проигнорировал. Президент Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему битва за Артемовск схожа со Сталинградской.