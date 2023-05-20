В МИД РФ назвали планы Запада о поставках F-16 Киеву эскалацией

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Air Force

В Белом доме заявили, что в ближайшие месяцы определится вопрос с передачей Украине американских боевых самолетов.

Запад идет на эскалацию украинского конфликта, намереваясь передать Киеву истребители F-16. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Мы видим, что страны Запада пока придерживаются эскалационного сценария. Он сопряжен с колоссальными рисками для них самих», — цитирует дипломата ТАСС.

Грушко подчеркнул, что российская сторона будет учитывать в своих планах намерения Запада передать Киеву F-16. Он также отметил, что у России есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США вместе с союзниками в ближайшие месяцы определят, кто из них и в каком количестве передаст Украине истребители F-16.

О планах Запада ранее сообщила телекомпания NBC. По ее данным, истребители не будут применяться в случае возможного контрнаступления ВСУ, а обучение украинских летчиков пилотированию F-16 планируется проводить в Европе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об окончательном принятии Западом решения передать Киеву истребители F-16. По его словам, сейчас решаются вопросы по доставке самолетов на Украину.