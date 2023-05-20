Истребитель F-18 рухнул в Испании
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Что стало причиной крушения — неизвестно, но СМИ сообщают о проблемах во время полета.
В Испании во время показательных полетов упал истребитель-бомбардировщик F-18. Об этом сообщает El Mundo. Согласно последней информации, он направлялся на авиабазу в Сарагосу и упал на территории военного городка.
СМИ пишут, что возникли проблемы во время полета, но пилот успел катапультироваться, но, возможно, получил некоторые травмы при приземлении на землю. Сейчас он находится в больнице. Из гражданских на земле никто не пострадал.
Также сообщается, что при столкновении с землей, истребитель взорвался, но пожарные бригады успели в кратчайшие сроки потушить огонь.
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