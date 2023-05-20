«Ситуация накалялась»: Валерий Баринов об отношении украинцев к русским

Валерий Баринов считает, что ситуация в отношениях между русскими и украинцами накалилась еще давно

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Знаменитости часто приходилось спорить на счет того, что русские не любят украинцев.

В течении многих лет на Украине подогревался враждебный настрой по отношению к России. Об этом aif.ru рассказал актер Валерий Баринов, возглавляющий жюри полнометражных фильмов стартовавшего в Новороссийске 3-го Открытого российского кинофестиваля патриотического кино «Малая Земля».

Народный артист России считает, что ситуация начала накаляться еще давно, при Кравчуке и при Кучме. В то время Баринову приходилось часто спорить с теми, кто заявлял о нелюбви русских к украинцам.

«Меня спрашивали: «Почему русские не любят украинцев?» Я отвечал: «Вы что, с ума сошли? Вы когда-нибудь слышали, чтобы русские кричали: «Хохла на кол»? Это вы все время кричите: «Москаляку на гиляку — русского на нож», — поделился актер.

Валерий Баринов рассказывал, что его мало волнует судьба как уехавших артистов, так и оставшихся. Все его мысли сейчас о победе Родины и жизнях солдат, защищающих ее. Актер призывал не осуждать знаменитостей, которые приняли решение покинуть Россию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Валерий Баринов назвал смерть Юдашкина настоящим потрясением.