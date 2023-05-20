Петербургский психотерапевт подсадил пациентку на наркотики и довел до безумия

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Молодой человек утверждал, что прием запрещенных веществ — часть его эффективной методики.

В Петербурге 29-летний психотерапевт подсаживал пациентов на наркотики, уверяя, что в этом заключается суть лечения. Об этом 5-tv.ru стало известно от одной из пострадавших от его действий девушек, которую «специалист» едва не довел до самоубийства.

Со слов 25-летней пациентки, она обратилась к молодому человеку за психологической консультацией. В процессе лечения тот воспользовался ее тяжелым душевным состоянием и трижды склонил к употреблению наркотиков — полусинтетических психоактивных веществ и стимуляторов. Прием средств молодой человек назвал частью терапии и сам продавал их пациентке за пять тысяч рублей.

Девушка также утверждает, что во время «психотерапевтической сессии» мужчина трогал ее за интимные места, вытирал о нее свою слюну и убеждал в неполноценности как личности. При этом на первом «сеансе терапии» присутствовали посторонние, в том числе несовершеннолетние.

После каждой сессии девушка до трех суток не могла нормально спать, есть, работать, общаться с людьми и посещать университет. Также она постоянно испытывала страх и ужас. Более того, ее начали посещать суицидальные мысли.

Между тем психотерапевт игнорировал тревожные симптомы у пациентки и настаивал на продолжении лечения с использованием наркотических веществ. При этом он убеждал девушку, что успешно практикует свою «методику» с другими пациентами.

По словам пострадавшей, курс терапии продолжался с мая 2019 года по июль 2021-го. Затем, после очередных жалоб пациентки, психотерапевт оборвал с ней связь. Девушка к этому времени находилась в крайне тяжелом состоянии и совершила попытку суицида. Вызванные ее знакомой медики отвезли девушку в психиатрическую больницу, где она лечилась более двух месяцев.

Выйдя из больницы, пострадавшая еще в течение года испытывала периодические желания покончить с собой, повышенную тревожность и нарушения работы ЖКТ. Девушка до сих пор состоит на учете у психиатра и была вынуждена бросить университет.

Сейчас она просит привлечь ее бывшего «психотерапевта» к уголовной ответственности за торговлю наркотиками, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, мошеннические действия, злоупотребление доверием, доведение до покушения на самоубийство путем жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства.

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