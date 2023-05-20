«Финишная прямая»: на окраинах Артемовска идут заключительные бои

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До противника осталось всего 250 метров.

Армия России ведет заключительные бои на окраинах Артемовска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца с передовой.

По его словам, им осталось взять под контроль менее километра территории города.

«Здесь были тяжелые бои, вон там уже южная сторона Бахмута (Артемовска — прим. ред.). Дорога отделяет противника и наши штурмовые подразделения, у ВСУ остался небольшой угол», — говорит боец.

Он также добавил, что дорога Артемовск — Ивановское, которая их разделяет — финишная прямая, а до противника осталось всего 250 метров. Всего у ВСУ остался коттеджный поселок и промзона.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Тогда главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередной атаки киевского режима на линиях соприкосновения. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как под Артемовском был ликвидирован командир бригады ВСУ «Эдельвейс».