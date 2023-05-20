«Не может привыкнуть»: Федункив рассказала о жизни с мужем-итальянцем

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Российскую актрису и ее супруга совсем не смущает разница в возрасте.

Бывшая участница юмористического шоу «Comedy Woman» Марина Федункив сейчас состоит в счастливом браке. Многие ее привыкли видеть в сериале «Реальные пацаны» с армянином Арменчиком, но в настоящей жизни она замужем за итальянцем по имени Стефано Маджи.

Марина старше своего супруга на 12 лет, но любви все возрасты покорны. Актриса рассказала, что ее и Стефано это совсем не смущает.

Федункив и Манджи заключили брак в 2021 году. Летом пара будет праздновать годовщину. Марина рассказала порталу StarHit, как ее муж реагирует на популярность актрисы.

«Привык, что ко мне приковано внимание, но не может привыкнуть, что журналисты интересуются не только мной, но и им. Я уважаю его желание оставаться в тени. Именно поэтому мы не всегда выходим в свет вместе, Стефано уверен, что звезда в семье должна быть одна», — рассказала Федункив.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезда «Реальных пацанов» проводит время на даче.