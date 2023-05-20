Российские ПВО перехватили авиационную бомбу США в зоне спецоперации

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

За прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны была перехвачена американская управляемая авиационная бомба GBU-32. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Средствами ПВО также были перехвачены двенадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow», — заявил Конашенков.

Также были поражены 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89-ти районах.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские бойцы уничтожили разведгруппу ВСУ под Новоселовкой.