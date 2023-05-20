Землетрясение в Турции, наводнение в Италии: почему катаклизмы стали происходить чаще

Фото, видео: Reuters / CLAUDIA GRECO; Ruptly; Reuters / DOMENICO GIOVANNINI; 5-tv.ru

Перемена режима выпадения осадков на Земле — это экспериментальный факт.

Недавно Италию накрыло сильнейшее за последние 100 лет наводнение. Из берегов вышли 23 реки, а также 280 оползней случились в 41 городе. 5-tv.ru решил поинтересоваться у климатолога Алексея Кокорина, почему начали учащаться случаи ЧП в Европе. Сначала землетрясение в Турции, теперь сильное наводнение в Италии. Может ли такое же случиться в наших южных регионах России?

Эксперт ответил, что землетрясение — это отдельная история. Она не имеет отношения к инциденту в Италии. И сказать, что сдвиги земельных пластов связаны с цунами — нельзя.

Изменение климата и перемена режима выпадения осадков — это экспериментальный факт, который по физике атмосферы и океана, является следствием глобального потепления и очень небольшого усиления человеком парникового эффекта.

«Люди усиливают парниковый эффект, сжигая уголь, нефть и газ, — это однозначно показал изотопный анализ, — на 5%», — поясняет климатолог.

Как итог, осадки выпадают неравномерно и во времени, и в пространстве. Их количество, которое раньше было за один день, сейчас выпадает за два часа. А то, что снизошло за пару часов, в нынешних реалиях идет за 20 минут, поэтому последствия понятны. Это также характерно и для России, и для Москвы.

«К землетрясению человек не имеет никакого отношения. Он только может строить более крепкие дома и следить за активностью движения тектонических плит. Там есть соответствующие признаки, которые предупреждают об опасности», — отмечает эксперт.

А к изменению климата человек может адаптироваться.

«Чаще засуха, наводнения, жара. Человек может к этому, во-первых, приспособиться, а во-вторых, можно перейти на низкоуглеродную энергетику», — говорит Кокорин.

В своем повествовании климатолог вспомнил наводнение в Крымске в 2012 году, когда количество выпавших осадков составило три пять месячных норм. Тогда число пострадавших было более 34 тысяч, а по официальным данным погиб 171 человек.

«Не то, чтобы осадков стало намного больше, а именно аномальное выпадение осадков стало более частым. В том числе и на территории России», — утверждает эксперт.

Кокорин предупреждает, что подобные аномальные природные явления необходимо предупреждать, в первую очередь — изменяя инфраструктуру в населенных пунктах. Например, ливневая организация в городах должна быть усилена, чтобы принимать, возможно, тот же объем воды, но за гораздо более короткий срок. И в горных долинах надо понимать, как и куда пойдет вода. Например, в опасности могут оказаться города вблизи реки Амур, так как там муссонный климат.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Жорин стал очевидцем наводнений в Италии.