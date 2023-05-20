«Полгода, чтобы подняться в воздух»: как украинские пилоты будут осваивать F-16

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Даже за шесть месяцев невозможно понять систему истребителя.

В ближайшее время Украина может получить партию истребителей F-16. Оказалось, что для того, чтобы научить пилотов управлению данной техникой потребуется очень долгое время. Об этом немецкий военный эксперт Йоханнес Арльт рассказал в диалоге с немецкими СМИ.

По его словам, чтобы обучить пилотов с Украины хотя бы взлетать на истребителях F-16, нужно, как минимум, около полугода.

«За полгода они смогут, если можно так выразиться, поднять самолет в воздух. Но за это время невозможно полностью освоить систему», — говорится в сообщении.

До этого стало известно о том, что США вместе с союзниками в ближайшие месяцы определят, кто из них и в каком количестве передаст Украине истребители F-16. Истребители не будут применяться в случае возможного контрнаступления ВСУ. Известно, что обучение боевиков ВСУ планируется проводить в Европе.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как США и их союзники в ближайшие месяцы определят сроки передачи Украине F-16.