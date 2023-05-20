«По типу лайфстайл-коуча»: как по дате рождения понять свое предназначение

Цифровой психолог Ройтблат объяснил, как найти свое предназначение в профессии

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Под девяткой рождаются проповедники и духовные наставники.

Как исходя из даты рождения понять свое предназначение и правильно выбрать профессию? Об этом рассказал 5-tv.ru цифровой психолог Алекс Ройтблат.

Для того, чтобы узнать избранное число судьбы, нужно сложить дату рождения до одной цифры.

«Например, если вы родились 05.10.1993 года, то если суммировать эту дату, то получится цифра один», — говорит психолог.

Когда итоговое число получается трехзначным или двузначным, то необходимо складывать дальше, чтобы в итоге у получилась цифра.

Если суммой стало число один, то это означает, что человеку лучше работать в бизнесе, менеджменте, управлении и организации.

Двойка говорит о том, что лучшим решением будет профессия коуча, тренера. Личности стоит реализоваться в творчестве, на сцене, а также в сфере международных отношений.

Три говорит о предрасположенности к любой креативной сфере, анализе и работе педагогом.

Четверка выйдет у тех, кто занимается передачей истинных знаний, людям с талантами в сфере строительства. По типу лайфстайл-коуча, они все время будут двигать других вперед.

Пятерка в итоге получается при подсчете у хороших коммуникаторов, психологов, поэтому здесь подойдут те профессии, которые несут услуги и пользу населению.

Шестерка сулит дарование в психологии и дипломатии, склонности к налаживанию межличностных отношений.

Прирожденного учителя и ремесленника определяет цифра семь.

О неумолимом творческом потенциале молвит восьмерка.

Девятка говорит о том, что человеку нужно заниматься духовными практиками и становиться проповедником, который будет помогать нуждающимся. Также личностям, родившемся под этим числом, подойдет медицина. Обычно эти люди сами знают предназначение других.

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