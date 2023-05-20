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По словам журналиста, еще не поздно внести коррективы.

Польша постепенно становится «игрушкой» в руках Украины и сейчас она де-факто находится в состоянии войны с Россией. Об этом заявил обозреватель издания Mysl Polska Антоний Конюшевский.

По его словам, такое положение дел абсолютно абсурдное, так как любой исход данного конфликта будет для страны очень неблагоприятным.

«Еще не поздно внести коррективы», — уверен Конюшевский.

Он предложил начать с ненавязчивой поддержки мирных инициатив Китая и налаживания отношений с Венгрией.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что в Польше думают о страхе ЕС по поводу Украины.