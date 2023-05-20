«Вишенки» разного размера: Костенко пытается оправдаться за неудачную пластику

Фото: Instagram* / kostenko.94

Знаменитость призналась, что во всем виноват неправильный свет на снимке. Но так ли это?

Жена российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко не так давно решила подправить свою внешность и сделала пластику груди. Однако результат стараний хирурга так и не оценили ее фанаты. На снимке, которая выложила звезда видно, что одна грудь меньше другой. Фото можно посмотреть на сайте издания StarHit.

«Видно, что „вишенки“ разного размера. Анастасия, собираетесь переделывать бюст?!» — написал один из комментаторов.

«Может, отек дает такой эффект, но груди разного размера!» — восклицает другой пользователь.

«Одна больше другой — это заметно невооруженным глазом», — пишут другие фанаты.

Как только Костенко увидела комментарии, то попыталась сразу оправдаться. Она заявила, что с бюстом все в порядке, а причиной такой асимметрии стал просто неправильный свет.

«Я нисколько не жалею. Все получилось очень красиво. Тогда интересно сыграл отек и свет от окна. Кажется, что они разной формы, но нет. Все симметрично и очень красиво», — ответила Костенко.

По словам знаменитости, эта операция обошлась ей примерно в два миллиона рублей. Кстати, некоторые преданные фанаты считают, что Анастасия Костенко решила увеличить грудь по просьбе мужа — Дмитрия Тарасова, который в свое время просил свою бывшую Ольгу Бузову тоже лечь под нож пластического хирурга ради его желания.

Тем не менее, девушка ответила, что эта идея пришла в голову ей спонтанно и она была довольна своим телом всегда.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как живет Анастасия Костенко после пластики груди.

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