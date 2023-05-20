Российские бойцы уничтожили разведгруппу ВСУ под Новоселовкой

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Противник был разбит расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация».

Украинские боевики предприняли безуспешную попытку вести разведку передовых подразделений армии России на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» полковник Александр Гордеев. Противник был разбит в районе Новоселовки.

«Расчетами самоходных артиллерийских установок „Акация“ уничтожена одна единица автомобильной техники и живая сила», — сказал он РИА Новости.

Полковник также добавил, что российские силы, в свою очередь, провели воздушную разведку и раскрыли скопление украинской армии около села Доброволье. Боевики имели при себе военную технику.

«Огнем реактивной артиллерии уничтожены три боевых машины пехоты, бронетранспортер, боевая разведывательная и дозорная машина и живая сила противника. Расчетами реактивных систем залпового огня „Град“ уничтожены автомобили и боевики в районе Зеленого Поля, самоходные минометы „Тюльпан“, живая сила противника в районе Великой Новоселовки», — рассказал он.

Гордеев добавил, что при помощи артиллерийского огня была уничтожена украинская артиллерийская установка около Степногорска, а также два минометных расчета в районе Луговского и Белогорья.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

На сегодняшний день ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области являются частью России. Регионы вошли в состав страны по итогам состоявшихся в сентябре прошлого года референдумов. Так, в ЛНР за такое решение высказались 98,42% жителей, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

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