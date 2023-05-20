Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

В самолете артистка поняла — ее выступление под угрозой, ведь на машине от Хабаровска до Южно-Сахалинска пути нет.

Учиться никогда не поздно! В этом недавно убедилась певица Рита Дакота. Звезда призналась подписчикам, что только сейчас узнала, что Сахалин — остров. Знания в области географии артистки пополнились в самолете. Певица как раз летела в Южно-Сахалинск. Однако из-за тумана самолет хотели развернуть на вынужденную посадку в Хабаровск. Тогда певица решила, что доедет до места на машине. Лишь сидя в кресле воздушного судна, она узнала, что это совершить невозможно.

«Я у соседа по креслу спрашиваю: «Вы не знаете, как из Хабаровска добраться до Сахалина на машине?» Он говорит, что это невозможно, ведь Сахалин это остров», — рассказала она подписчикам.

Тогда Дакота расстроилась, ведь сначала у нее запланировано было выступление на Сахалине, а уже на следующий день в Хабаровске.

«Я в шоке», — кратко прокомментировала Дакота и закрыла от ужаса рот рукой.

Рита Дакота только недавно узнала, что Сахалин — остров. Фото: Instagram* / ritadakota

Выступления были под угрозой срыва. Но погодные условия наладились, и самолет с Дакотой и другими пассажирами сел в заявленном изначально городе. Однако позже случилась другая беда. Артистка из-за разницы во времени чуть не проспала репетицию. Но ее вовремя подняли, и концерт состоялся.

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