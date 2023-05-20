Захарова назвала насмешку Шольца о геноциде жителей Донбасса его главной ошибкой

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Захарова отметила, что каждый человек вправе думать так или иначе, но никому не позволительно смеяться над горем людей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пристыдила канцлера Германии Олафа Шольца за его насмешку над геноцидом жителей Донбасса, которую он выдал публике в прошлом году на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам российского дипломата, эта короткая фраза стала его главной его ошибкой.

«Нельзя смеяться над горем людей, которые теряют своих близких из года в год, смеяться над людьми, которые умоляли в том числе Запад помочь им разрешить эту сложнейшую ситуацию, которая была инспирирована Западом», — сказала она в интервью автора проекта Anti-Spiegel.

Подводя итог речи Шольца, Захарова отметила, что немецкий политик навсегда останется в памяти людей как человек, смеявшийся над горем. Вместе с тем она подняла тему и доверия России к странам Запада. По словам дипломата, чтобы его вернуть, им нужно прекратить «раздувать» конфликт на Украине.

«Сейчас Запад должен хоть каким-то образом доказать свою кредитоспособность во всех смыслах этого слова: и в политическом смысле слова, и в правовом. Их задача — хоть как-то реабилитироваться перед мировым сообществом за то вранье», — подытожила Захарова.

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