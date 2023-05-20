В Санкт-Петербурге представили новые методы лечения спортивных травм

Фото: Пресс-служба ГК «ММЦ»

Более 500 врачей из разных регионов страны собрались вместе, чтобы обсудить развитие медицины.

В Санкт-Петербурге 20 мая, во Всемирный день травматологов, состоялась конференция «СПОРТМЕДФОРУМ-2023», в ходе которой медики из разных регионов России и других стран обсудили новые методы лечения спортивных травм.

Конференция прошла уже во второй раз и объединила более 500 медицинских работников. Организатором мероприятия выступила Группа компаний «Мой медицинский центр».

«Сегодня мы должны приложить все усилия для интеграции самых эффективных решений и практик в создание мультидисциплинарных команд, которые способны максимально быстро восстановить качество жизни пациента после травмы или ампутации», — подчеркнул вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев на открытии конференции.

Одной из важных тем мероприятия стало импортозамещение. По словам заведующего отделением травматологии и ортопедии клиники «ММЦ» на Малой Конюшенной, научного руководителя конференции Дмитрия Савицкого, за последние полтора года, благодаря активной разработке отечественного оборудования и материалов, спектр возможностей и доступность лечения различных травм стали выше.

Так, на сегодняшний день в России успешно применяются тренажеры с биологической обратной связью и технологиями виртуальной реальности (VR). Они не только транслируют для пациента определенную картинку, но и позволяют всем телом ощутить определенную среду, необходимую для восстановления.

Российские врачи используют также инновационные аппараты для гипотермии и гипертермии, которые оказывают терапевтический эффект за счет понижения и повышения температуры тела. А метод высокоинтенсивной магнитотерапии позволяет снимать боль, ускорять заживление переломов и увеличивать подвижность суставов.

Кроме того, медицинские учреждения в разных регионах России начали внедрять технологию дистанционных ультразвуковых исследований (УЗИ). Она позволяет передавать картинку исследования без потери качества на любое расстояние.

Эта методика была разработана в Китае, и на данный момент ее аналогов нет нигде в мире. Однако благодаря усилиям российской компании по локализации телемедицинских технологий и программного обеспечения она стала доступна в России.

«Другие технологии видеосвязи сильно сжимают картинку, делая ее непригодной для диагностических целей, а та технология, которую мы сейчас адаптируем в России, позволяет проводить достоверное исследование в режиме онлайн. По сути, это телемедицина — для того, чтобы получить консультацию лучшего диагноста региона или даже страны, больше не нужно никуда ехать», — объяснил генеральный директор «Приволжской медицинской компании» Дмитрий Шмелев.