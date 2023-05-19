На окраине Мариуполя раздался взрыв

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Atia Darwish apaimages

В городе сработала система ПВО.

Взрыв прогремел на окраине Мариуполя. Как сообщил 5-tv.ru источник в местной администрации, снаряд попал в здание.

В городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По сообщениям очевидцев, после взрыва последовало возгорание. О разрушениях и пострадавших сведений нет.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным еще на тот момент республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

На сегодняшний день ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области являются частью России. Регионы вошли в состав страны по итогам состоявшихся в сентябре прошлого года референдумов. Так, в ЛНР за такое решение высказались 98,42% жителей, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

В прошлом году Путин присвоил Мариуполю звание «Город воинской славы».

Ранее, писал 5-tv.ru, власти ДНР раскрыли дальнейшую судьбу «Азовстали».